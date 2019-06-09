اشتباكات ليلية عنيفة بثلاثة محاور في طرابلس الليبية

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني الليبي ومليشيات حكومة الوفاق ليل الأحد، في محاور طريق المطار والرملة والكريمية الواقعة في العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد مصدر عسكري تحدث لـ “ إرم نيوز“ أن قوات الجيش أحرزت تقدماً بمنطقة الرملة الواقعة خلف طريق المطار، ودمرت عدداً من الآليات العسكرية وقتلت وجرحت العشرات من عناصر المليشيات، مشيراً إلى ان التقدم ما يزال مستمراً.

وذكر المصدر أن الاشتباكات تستخدم بها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل الجانبين.

وأكد شهود عيان في منطقتي الكريمية وطريق المطار سماعهم أصوات انفجارات قذائف المدفعية والصواريخ بشكل واضح.

من جهة آخرى، ذكرت مصادر محلية أن مليشيات الوفاق دفعت بتعزيزات إلى المنطقة وأغلقت الإشارات الضوئية “ السيمافرو“ في الكريمية.

وأفادت المصادر أن سماء المنطقة تشهد تحليقا كثيفا للطيران الحربي وصولا إلى منطقتي الدريبي وبوسليم المجاورتين.