للمرة الثانية..محكمة جزائرية تحقق مع أويحيى بقضايا فساد

استدعت محكمة جزائرية، اليوم الأحد، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى لغرض التحقيق معه بقضايا فساد، دون تقديم معطيات أوفى عن الملف القضائي لأبرز مسؤولي نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأحاطت السلطات محكمة ”سيدي أمحمد“ وسط العاصمة، بتعزيزات أمنية مشددة فيما وصل إليها أيضا والي الجزائر السابق عبد القادر زوخ، الذي مثل أمام قاضي التحقيق.

ومثل أيضا رجل الأعمال البارز محي الدين طحكوت، مالك تلفزيون ”نوميديا“ الخاص، أمام المحكمة ذاتها رفقة نجليه في تهم تخص تعاملات مشبوهة باستثمارات كبرى حصل عليها زمن الرئيس السابق.

وقالت تسريبات نشرتها سابقا وسائل إعلام محلية، إن محي الدين طحكوت له تعاملات مع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي يقود حزب التجمع الوطني الديمقراطي ثاني أقوى تشكيلة سياسية في البلاد.

وذُكر اسم أويحيى أيضا ضمن اعترافات قضائية لرجل الأعمال الموقوف علي حداد، ومعه قادة أحزاب ووزراء ومسؤولين بارزين، ورئيس الحكومة السابق عبدالمالك سلال، في قضايا تخص صفقات مشبوهة، وقد أحيلت إلى المحكمة العليا للبت فيها.