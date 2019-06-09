مصدر بالجيش الليبي: ميليشيات ”الوفاق“ ستلجأ للانتحاريين مع تضييق الخناق عليها

رجح مصدر عسكري ليبي، إقدام عناصر تقاتل في صفوف قوات حكومة الوفاق، على تنفيذ عمليات انتحارية خصوصًا بعد تضييق الخناق عليها، وتقدم قوات الجيش الليبي إلى وسط العاصمة طرابلس.

وقال المسؤول الإعلامي للواء 73، التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، المنذر الخرطوش، إن ”لدى استخبارات الجيش الليبي معلومات عن نية جماعات متشددة البدء في هذه العمليات بعد عجزها عن الصمود أمام قوات الجيش“.

وأضاف الخرطوش في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”قوات الجيش رصدت تحركات لتنظيم داعش بالساعات الأخيرة في عدة مواقع، وهذه التحركات تعطي مؤشرًا خطيرًا لبداية العمليات الانتحارية والتفخيخ بهدف عرقلة تحركات الجيش الليبي“.

وبين أن ”مدينة الزاوية يتواجد بها عدد كبير من أفراد تنظيم داعش من غير الليبيين، وتحديدًا من تونس وسوريا“.

يشار إلى أن قوات الجيش تتقدم منذ الخميس الماضي، صوب وسط العاصمة، وتخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الوفاق.

وأكد الجيش الليبي عبر عدة بيانات سابقة على ”رصد قيادات متشددة في عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس تقاتل ضمن صفوف قوات حكومة الوفاق“.