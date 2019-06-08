ليبيا.. مصدر عسكري ينفي إقالة آمر عمليات الكرامة اللواء الحاسي

نفى مصدر عسكري مطلع الأنباء التي تداولتها مواقع إعلامية وصفحات على مواقع التواصل بشأن إقالة اللواء عبدالسلام الحاسي آمر عمليات الكرامة في غرب ليبيا.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الأمر لا صحة له على الإطلاق واللواء الحاسي يحظى بثقة القيادة العامة ويقوم بعمله على أتم وجه.

وأشار المصدر إلى أن المليشيات المسلحة أصبحت تعتمد مبدأ الإشاعة بعد فقدها المزيد من المواقع وتقهقرها أمام ضربات الجيش الليبي، لذلك تحاول خلخلة الثقة بين الشعب وقيادة الجيش.

في سياق متصل أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم تقدم قواته وسيطرتها على عدة مواقع جديدة وتحديدا باتجاه كوبري السواني، كما شهدت منطقة الطويشة اشتباكات متقطعة.

وكانت المنطقة المحيطة بمطار طرابلس الأكثر اشتعالا ، حيث شهدت اشتباكات عنيفة منذ ليل الجمعة حتى صباح السبت، بما في ذلك استخدام المدفعية بشكل متقطع.

كما شهدت منطقة الرملة القريبة من المطار اشتباكات قوية، و شن الطيران الحربي التابع لقيادة الجيش غارات استهدفت عدة تمركزات لقوات الوفاق.