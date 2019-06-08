البعثة الأممية في ليبيا تطالب بهدنة عاجلة.. وسلامة يشيد بجهود احتواء النازحين‎‎

طالب المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، بضرورة إعلان هدنة إنسانية عاجلة في العاصمة الليبية طرابلس وبزيادة الدعم المقدم إلى النازحين، أثناء تفقده لعدة مدارس بالعاصمة طرابلس اتخذت مقرات مؤقتة للنازحين من مناطق الاشتباكات.

وأشاد سلامة في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية للبعثة الأممية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بجهود بلدية حي الأندلس وخلية الأزمة والحركة العامة للكشافة والمرشدات في دعم إخوانهم في هذه المحنة.

كما أشارت البعثة عبر صفحتها إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفقده لعمل وكالات الأمم المتحدة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين في طرابلس.

كما أثنى سلامة على جهد خلية الأزمة وسلطات بلدية طرابلس المركز والهلال الأحمر في تقديم الدعم وحث جميع المعنيين على تسريع وتسهيل وتمكين عملية أعادة النازحين طوعيًا إلى بلادهم.

وأضاف الممثل الخاص للبعثة الأممية في ليبيا عبر تدوينته ”أود في هذه المناسبة أن اشكر كرم الشعب الليبي الذي استقبل هؤلاء الأخوة في الإنسانية من بلدان أخرى كما استقبل الليبيين أنفسهم واعتنى بهم وهذا يشير إلى طيبة وإلى كرم يهنأ عليه الشعب الليبي وبالذات أهالي طرابلس“.