الجيش الليبي يبدأ هجومًا استراتيجيًا في محور طريق المطار بطرابلس

أكد مصدر عسكري فجر السبت، أن الجيش الوطني الليبي بدأ عملية الزحف في محور طريق المطار في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“ عبر الهاتف، إن اللواء أحمد سالم، يقود الزحف الذي يستهدف دحر المليشيات في المنطقة والتقدم تجاه قلب العاصمة طرابلس.

وبين أن القوة المهاجمة دمرت 3 آليات للمليشيات وأجبرتها على التراجع إلى ما وراء خطها الدفاعي الأول، وتجري حالياً عملية إزالة السواتر الترابية التي أقامتها المليشيات.

وما تزال اشتباكات عنيفة تدور في المنطقة تستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسط تراجع ملحوظ للمليشيات.

وأحرز الجيش الوطني تقدماً كبيراً يومي الخميس والجمعة الماضيين، لا سيما قطع اللواء التاسع –ترهونة الطريق الساحلي الذي يصل بين العاصمة طرابلس ومدينة مصراته، ما يمنع وصول الإمدادات للمليشيات.