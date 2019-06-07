الجيش الليبي ينفي اعتقال آمر ”سرية الدبابات“ أسامة الأطرش

نفى الجيش الوطني الليبي ليل الجمعة ما يتم تداوله من أنباء حول اعتقال القيادي البارز و آمر سرية الدبابات باللواء 106 مجحفل التابع للجيش الوطني الليبي، مؤكدا أن هذه المزاعم عارية عن الصحة.

وكان مصدر عسكري قال في تصريح مقتضب لـ ”إرم نيوز“، إن آمر سرية الدبابات باللواء 106 مجحفل أسامة الأطرش لا يزال في ساحة القتال و في مقدمة رجال الجيش الوطني الليبي، يخوض معركة تحرير طرابلس، وهو ما أكدته شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

و اعتبر المصدر أن جهات تنتمي إلى الإخوان المسلمين تقف وراء هذه الأكاذيب التي وصفها بـ“المضللة“، بهدف النيل من معنويات الجيش الوطني الليبي خصوصا بعد اقترابه من ساعة الحسم.