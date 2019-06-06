الجيش الليبي يبث اعترافات لـ“مرتزق“ سوداني يقاتل مع قوات الوفاق (فيديو)

نشرت غرفة عمليات صبراتة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا لشخص سوداني الجنسية، ضُبط وهو يقاتل في صفوف ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق.

وبحسب الفيديو المنشور، فإن قسم شرطة النجدة التابع لمديرية أمن صبراتة قام بالقبض على ”المرتزق“ في إحدى البوابات الأمنية في المدينة.

وذكر الشخص الذي ظهر بالفيديو أنه يُدعى مبارك أحمد يوسف، ومولود العام 2001، ويحمل الجنسية السودانية، واسم والدته فاطمة سليمان.

وقال إنه ”دخل ليبيا منذُ عامين عن طريق الهجرة غير الشرعية، موضحًا أنه ”دخل عن طريق تشاد حتى وصل للقطرون في ليبيا“.

وبين بعد دخوله الأراضي الليبية وصل إلى ”سبها ومنها إلى بني وليد، ومن بني وليد سافر إلى مدينة زوارة على الحدود الليبية التونسية ”، على حد قوله.

وأشار إلى ”أنه عمل في زوارة كعامل في (السيراميك) حتى اتصل به أحد السودانيين ويُدعى زكريا، وقال له إن هناك عملًا أفضل من الناحية المادية، وهو القتال مع الميليشيات في طرابلس“.

وبين أنه ”ذهب بصحبة شخص آخر يُدعى أبوبكر إلى منطقة بير الغنم جنوب طرابلس، وهناك التقى زكريا وشخصًا آخر ليبيًا اسمه يُدعى نور الدين، حيثُ أعطى الأخير نقودًا وسلاحًا ليوسف ورفاقه البالغ عددهم 32 شخصًا، مقابل المشاركة في القتال“.

وأوضح يوسف السوداني“أن مبلغ المال كان يُحدّد من طبيعة السلاح المستخدم بالقتال، فمن يعمل بسلاح خفيف يعطي 2000 دينار ليبي، ومن يعمل على سلاح ثقيل يعطى 4 آلاف دينار، وذلك كل 15 يومًا“.

وأضاف أن“المجموعة التي تتكون من 32 شخصًا من الجنسية السودانية وأشخاص 10 ليبيين، نقلوا إلى منطقة السواني، وهناك وُضعوا في موقع مع 5 عربات مصفحة“.

وروى أنه في إحدى الليالي غار الطيران الليبي على موقعهم، حيثُ قتل 7 أشخاص منهم 2 من الليبيين و5 سودانيين وحرق 3 عربات، مشيرًا إلى أن القتيلين الليبيين تم حملهما في إحدى السيارات، أما السودانيون فحفروا لهم حفرة بجرافة وتم ردمهم في المكان“.