ليبيا.. مصادر حقوقية تتهم ميليشيات الوفاق باستخدام طرق وحشية لتعذيب المعتقلين

اتهمت مصادر حقوقية ليبية مليشيا تابعة لحكومة الوفاق بتعذيب مواطنين بشكل وحشي.

وقال مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان احمد عبد الكريم حمزة في بلاغ إلى النائب العام إن مجموعة مسلحة تحت مسمى الكتيبة ٦٠٤ الأمن المركزي سرت والتابعة لحكومة الوفاق أقدمت على تعذيب مواطن يدعى جمال السائح بشكل عنيف إلى درجة إصابته بالفشل الكلوي.

وأشار حمزة في بلاغه الذي وصل إلى ”ارم نيوز“ نسخة منه، إلى أن هذه الواقعة هي الثانية التي ارتكبتها المجموعة المسلحة إياها فقد أقدمت في وقت سابق على تعذيب المواطن عبد السلام المطري حتى إصابته بالفشل الكلوي والوفاة، مشيرا إلى أن القضية تم إقفالها.

وطالب حمزة، بتدخل عاجل من قبل مكتب النائب العام ووزير الداخلية وآمر المنطقة العسكرية الوسطي مصراتة بشأن توقيف آمر هذه الكتيبة وفتح تحقيق في وقائع الاعتقال التعسفي خارج إطار القانون وممارسات التعذيب الجسدي والنفسي بحق المواطنين الذين يتم احتجازهم.