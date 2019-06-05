الطيران الليبي يشن غارات على أهداف لمليشيات حكومة الوفاق في طرابلس

قصفت مقاتلات تابعة للجيش الوطني الليبي، فجر الأربعاء، أهدافًا تابعة لمليشيات حكومة الوفاق في جنوب وجنوب شرقي العاصمة الليبية طرابلس.
وقال مصدر عسكري لـ“إرم نيوز“، إن ”سلاح الجو نفذ ضربات جوية دقيقة استهدفت آليات ومستودع ذخيرة تابعان للحشد المليشاوي في مزرعة أبوبكر يونس جابر وزير الدفاع الأسبق في طريق المطار“.
وأضاف أن ”القصف استهدف أيضًا معسكر حمزة الواقع في طريق المطار في غارتين جويتين“.
وأشارت مصادر محلية إلى أن ”عدة انفجارات سُمعت في أنحاء طرابلس، فيما دوت أصوات المضادات الأرضية“.
وتشهد منطقة المطار معارك طاحنة بين وحدات الجيش الوطني ومليشيات حكومة الوفاق.
وصدت قوات الجيش، الثلاثاء الماضي، هجومًا للمليشيات في المنطقة مهدت له بقصف جوي ومدفعي.