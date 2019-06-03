موريتانيا تفرج عن مدونين اعتقلا بتهم ”نشر أخبار كاذبة“

قررت السلطات القضائية في موريتانيا، مساء يوم الإثنين، إطلاق سراح المدونين بعد توقيفهما لمدة شهرين، على خلفية نشر أنباء حول تجميد أموال تعود للرئيس محمد ولد عبد العزيز ومقربين منه في أحد البنوك الإماراتية.

ونفت السلطات الموريتانية الأنباء المنشورة عن تجميد أموال للرئيس سابقًا، وأجرت النيابة العامة تحريات احتجزت على إثرها المدونين وأودعتهما السجن.

وأفادت تقارير إخبارية محلية، اليوم، بإطلاق سراح المدونين عبد الرحمن ودادي والشيخ ولد جدو، ووضعهما ضمن ما يُعرف بـ“الحرية المؤقتة“‘ على خلفية الملف.

وكانت منظمة العفو الدولية دعت السلطات الموريتانية خلال الأيام الأخيرة للإفراج عن المدونين، معتبرة أن ”احتجازهما يثبت أن الحكومة الموريتانية مصممة على سحق المعارضة“.

وطالبت المنظمة السلطات الموريتانية بأن تكون منفتحة للنقاش والنقد من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والصحفيين، واحترام وحماية الحق في حرية التعبير قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.