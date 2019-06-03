أحزاب المعارضة الجزائرية ترفض تمديد ولاية الرئيس المؤقت

أعلنت 8 أحزاب معارضة في الجزائر، يوم الاثنين، رفضها فتوى للمجلس الدستوري بتمديد ولاية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

وأصدرت هذه الأحزاب بيانًا مشتركًا عقب اجتماع بمقر حزب اتحاد القوى الديمقراطية بالعاصمة، أكدت فيه أن ”ما جاء من فتوى للمجلس الدستوري غير دستورية ومتعارضة مع مطالب الشعب“.

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابات 4 تموز/يوليو القادم.

وقال المجلس، في بيان له، إنه ”يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية“.

ويعد البيان فتوى دستورية من المجلس بتمديد ولاية عبد القادر بن صالح، التي تنتهي يوم 8 يوليو القادم، حتى إجراء انتخابات رئاسة جديدة.

من جهة أخرى، رحبت الأحزاب بدعوة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح للحوار، قبل أيام، بغية الخروج من الأزمة.

وأكدوا ”حرصهم وتمسكهم بالحوار الجاد للتوافق حول الحل المناسب الذي يسمح بتحقيق مطالب الشعب“.

يذكر أن من أبرز الأحزاب التي شاركت في الاجتماع، حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، وحزب طلائع الحريات بقيادة رئيس الوزراء السابق على بن فليس.