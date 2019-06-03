السبسي يمدد حالة الطوارئ قي تونس شهرًا إضافيًا‎

قرّر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الإثنين، تمديد حالة الطوارئ شهرًا آخر انطلاقًا من 5 يونيو الحالي.

وقال بيان للرئاسة التونسية إن الرئيس الباجي قايد السبسي أشرف اليوم بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن.

وأضاف البيان أن السبسي اتخذ قرار تمديد حالة الطوارئ بشهر آخر بداية من 05 يونيو بعد التشاور مع كلّ من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) محمد الناصر.

وتابع البيان أن اجتماع مجلس الأمن القومي استعرض تقييمًا للأوضاع الأمنية على المستوى الوطني والمستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع الداخلي وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأواخر 2015، تم إعلان حالة الطوارئ في تونس، إثر هجوم مسلح ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.

وتعيش تونس، منذ مايو 2011، أعمالًا مسلحة تصاعدت منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية، صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلًا ونهارًا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.