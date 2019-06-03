الجيش الليبي يحبط هجومًا لداعش على بوابة أمنية وسط البلاد‎

قال عبداللطيف جلالة، عضو المجلس البلدي لمدينة الجفرة الليبية، إن الجيش الوطني الليبي صدّ هجومًا لمجموعة مسلحة يعتقد أنها تابعة لتنظيم داعش على بوابة ”الأربعمائة“، بالقرب من بلدة الفقهاء، وسط ليبيا صباح الإثنين.

وأوضح جلالة في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم دون وقوع إصابات في صفوف الجنود، مبينًا أنّ الجيش يلاحق المسلحين بعد فرارهم، من المنطقة الواقعة في بلدية الجفرة وسط البلاد.

وأشار جلالة إلى أن الأوضاع في المنطقة تسير بشكل جيد، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية والعسكرية مستعدة ومتأهبة لمثل هذه الهجمات التي تكررت خلال الأشهر الماضية.

وشهدت مناطق وسط وجنوب ليبيا، خلال الأشهر الماضية، عدة هجمات نفذها تنظيم داعش على نقاط أمنية وعسكرية، كان آخرها هجومًا استهدف بوابة أمنية تابعة لحقل نفطي بالقرب من مدينة زلة وسط ليبيا.

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد أعلنت في الـ 19 من شهر مايو/ أيار الماضي، أنها قتلت أكثر من 20 مسلحًا تابعًا لتنظيم داعش، بعد مطاردتهم عقب هجومهم على بوابة أمنية في منطقة زلة وسط ليبيا، وبحسب بيان للجيش قتل جندي واحد فيما جرح أربعة آخرون أثناء ملاحقة عناصر التنظيم.