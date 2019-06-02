ما هي الأنشطة التي يقوم بها التونسيون قبل موعد الإفطار؟ (فيديو إرم)

تختلف أجواء شهر رمضان في تونس عن بقية أشهر السنة، فأيام الشهر المعظم ولياليه تطغى عليها عادات اجتماعية وثقافية توارثتها العائلات منذ عقود.

ويضطر بعض التونسيين إلى ”الهروب“ من أجواء المنزل و المطبخ إلى ممارسة هواياتهم، لـ“قتل“ الوقت مثلما يقول البعض ممن تحدّثوا لـ“إرم نيوز“.

ورصد ”إرم نيوز“ ، ميدانيًا آراء الشارع التونسي بخصوص أهم الأنشطة التي يقوم بها بانتظار موعد الإفطار، وكيف يقضّي التونسيون الساعات القليلة الأخيرة التي تسبق أذان صلاة المغرب.

وأظهر التقرير أن لكل من التونسيين طريقته في قضاء الوقت قبل الإفطار، فمنهم من يفضل ممارسة الرياضة أو التنزه في الأسواق، ومنهم من يفضل متابعة البرامج التلفزيونية ويساعد في تقديم مائدة الإفطار، ومن يخرج للتنزه والفسحة ومن يخلد للنوم.

وعلى اختلاف أنشطة التونسيين قبل موعد الإفطار، تتوحد عاداتهم وتقاليدهم حول إجلال الشهر المعظم لما له من مكانة خاصة تعزز المحبة والألفة والروابط العائلية.