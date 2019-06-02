الجزائر.. المجلس الدستوري يعلن ”استحالة“ إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو

أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، يوم الأحد، عن ”فتوى قانونية“ تؤكد استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 يوليو/ تموز المقبل، كما رفض ملفي الترشح المودعين لديه.

وذكر المجلس الدستوري في بيان، أنه تم رفض طلبي مترشحين تقدما بملف يفتقد إلى ”شروط الترشح المطلوبة“.

وكانت الإذاعة الرسمية الجزائرية، أشارت قبل أسبوع، إلى استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو/ تموز، وتوقعت فرضية تأجيلها بالنظر إلى الظروف التي تمر بها البلاد.

وقالت الإذاعة حينها، إن ذلك ”يأتي في وقت تصعب فيه عملية جمع التوقيعات لصالح الراغبين في الترشح خلال المهلة المحددة، بالنظر للتطورات التي يعرفها المشهد السياسي في الجزائر“.