من هو ”أبو خشم“ الذي قتله الجيش الليبي في طرابلس؟

أكّد مصدر عسكري ليبي، اليوم الجمعة، مصرع المتشدّد، عبد السلام بورزيزة المليان، الملقب ”أبو خشم“، في معارك عنيفة جرت فجر اليوم بين الجيش الليبي والميليشيات المسلّحة التابعة لحكومة ”الوفاق“، بمحور طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر في تصريح لموقع ”إرم نيوز“، أنّ سقوط ”أبو خشم“، تمّ خلال ضربات جديدة ”دقيقة“ وجّهها الجيش للميليشيات المسلحة، أسفرت أيضًا عن وقوع إصابات فادحة في صفوفها.

وقال المصدر- الذي رفض كشف هويته- إنّ عبد السلام بورزيزة هو من أبرز المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية الليبية بمدينة بنغازي، التي فرّ منها قبل ثلاثة أعوام، ومنذ ذلك الوقت انقطعت أخباره، ليتبين لاحقًا التحاقه بكتيبة راف الله السحاتي المتشدّدة، للمشاركة معها في القتال ضد الجيش الليبي في معارك متفرّقة اندلعت خلال الأشهر الأخيرة.

وقد نعت عدة حسابات موالية لما يسمى ”مجلس شورى ثوار بنغازي“، على مواقع التواصل الاجتماعي، عبد السلام بورزيزة، مؤكّدة مقتله في معارك بين الميليشيات المسلّحة والجيش الليبي.

وكان بورزيزة ينتمي إلى كتيبة راف الله السحاتي المتطرفة وشارك مع عناصرها في القتال ضد الجيش الليبي في المعارك التي دارت حول المعسكرات ومعارك بنينا ما بين عامي 2014 ونهاية 2015، حيث تفيد تقارير إخبارية متطابقة أنّه ضالع في ارتكاب عدة عمليات اغتيال ضدّ الجيش الليبي.