قائد الجيش الجزائري: الحوار الجاد يقتضي العودة السريعة إلى صناديق الاقتراع

أعلن قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، أنّ المؤسسة العسكرية تنتظر ”مبادرات جدية لإيجاد حل للأزمة“، مبرزًا أن ذلك لابد له أن يكون ”ضمن المخرج القانوني والدستوري“.

وذكر صالح، في خطاب هو الثاني من نوعه في أقل من 24 ساعة، أن ”الحوار بين مختلف الأطراف يجب أن يكون مشروعًا حضاريًّا“، مشددًا على أن ”خريطة طريق الحوار المرتقب تتضح من خلال جدّية المبادرات“.

وتمسك الفريق صالح بإجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن، محذرًا من ”تحركات مشبوهة لتأزيم الوضع، وأن غرض أصحابه هو تعطيل مسعى الحوار“.

وانتقد نائب وزير الدفاع الوطني من وصفهم بالأطراف التي ”تنشر الأكاذيب والإشاعات، ومحاولة تغليط الرأي العام“، داعيًا إلى أن ”يعجل الحوار بالعودة في أسرع وقت لصناديق الاقتراع“.