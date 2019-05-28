السودان يُعيد شحنة ذهب إلى المغرب.. تعرّف على القصة

أصدرت مجموعة شركات ”مناجم المغرب“، بلاغًا ذكرت فيه أنها استلمت شحنة الذهب التي تم احتجازها من قِبل السلطات السودانية في 8أيار/مايو الماضي، بعد اتخاذ قوات الدعم السريع جميع الإجراءات القانونية، التي أكدت براءة المجموعة المغربية من تهمة التهريب.

وقال المدير العام لمجموعة مناجم المغرب، عماد تومي، إن ”مجموعة مناجم تحظى بالاحترام والتقدير لجديتها واحترامها الصارم لقوانين وأنظمة الدولة التي تتواجد بها المجموعة، ونعمل منذ نحو 90 سنة على إنتاج وتسويق المعادن الأساسية والمعادن النفيسة، والكوبالت وغيرها من المعادن سواء في المغرب أو أفريقيا، وقدرتنا على العمل في مناطق معقدة ضرورية جدًا من أجل تطوير أنشطتنا بشكل دائم“.

وكانت قوات الدعم السريع السودانية، أوقفت طائرة تابعة للشركة المغربية في الخرطوم، وأعلن عثمان محمد حامد مدير دائرة العمليات، خلال تصريح للتلفزيون السوداني وقتها عن ضبط 241 كيلوغرامًا من الذهب.

وبحسب موقع ”إشكاين“ المغربي، فقد كانت طائرة الهليوكوبتر المغربية تنقل شحنة الذهب من منجم ”غابغابا“ إلى الخرطوم بهدف تصديرها إلى زبون إيطالي، لحساب شركة ”مانوب“ التابعة لمجموعة مناجم السودان.