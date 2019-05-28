ليبيا.. المتحدث باسم حكومة الوفاق مهند يوسف يستقيل من منصبه

قدم الناطق باسم حكومة الوفاق الليبية، مهند يونس، استقالته من منصبه، يوم الثلاثاء.

وقال يونس في تغريدة له نشرها على صفحته في ”تويتر“: ”أعتذر عن الاستمرار في ممارسة عملي كمتحدث باسم الوفاق“، مشيرًا إلى أنه ”تقدم باعتذاره عن مهامه كناطق، ليتفرغ لمهامه كعضو في الحكومة“.

وبين أن استقالته جاءت ”بعد أن تم اجتياز المرحلة الحرجة والخطرة بنجاح، وبعد أن أثبتت الحكومة تماسكها“، على حد قوله.

ولم تصدر حكومة الوفاق، أي إفادة حول هذا القرار، أو حول تسمية ناطق جديد.

وعين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، مهند يونس، وزير دولة لشؤون ”أسر الشهداء والجرحى“، مطلع شهر أيار/ مايو الحالي.

ولم يصدر عن حكومة الوفاق أي تعقيب على الاستقالة.