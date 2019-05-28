حبس متظاهرين دفعا شرطيًا من فوق مركبته في مظاهرات الجمعة بالجزائر (فيديو)

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد في الجزائر، اليوم الثلاثاء، حبس شابين حاولا دفع شرطي من على مركبة الشرطة أثناء صدام مع متظاهرين في ميدان البريد المركزي، يوم الجمعة الـ13 من الحراك الشعبي المستمر.

وذكر المسؤول القضائي في بيان، أن ”مصالح الأمن الوطني، كشفت هويتي المتهمين بدفع شرطي فوق مركبة الأمن، بعد تحريات واسعة في إقليم الجزائر العاصمة“.

ووجه الوكيل القضائي للمتهمين وهما يبلغان من العمر 38 و28 عامًا،“تهمتي جناية محاولة القتل العمد، وجنحة الاعتداء بالعنف على رجال القوة العمومية، وفور مثولهما أمام المحكمة جرى إيداعهما رهن الحبس المؤقت“.

وخلفت الواقعة جدلًا واسعًا بين الجزائريين، إذ حصدت إدانات من الطرفين بين مستنكر لقيام الشرطي برش متظاهرين بالغاز المسيل للدموع، ومندد بمحاولة تمرد بعض المتظاهرين على قوة عمومية مكلفة بحفظ النظام.

جاء ذلك خلال منع السلطات للتظاهر بساحة البريد المركزي، بسبب خطر انهيار سلالم البناية التي شكلت رمزية للتظاهر ضد نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما رفضته جماهير لاعتباره محاولة لإجهاض الحراك الشعبي.