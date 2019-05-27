اكتشاف حقل غاز جديد في الجزائر

اكتشفت الجزائر حقلًا جديدًا للغاز في ولاية تندوف جنوب غرب البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز صادرات البلاد ويحافظ على حصتها السوقية في الخارج، وفقًا لوزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب.

والجزائر مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، لكن ارتفاع الاستهلاك المحلي وعدم زيادة الإنتاج في السنوات الأخيرة شكلا تهديدًا على أحجام الصادرات.

وأبلغ عرقاب وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الإثنين، أثناء تفقده الحقل الجديد، أن هذا الحقل أعطى مؤشرات إيجابية، مضيفًا أن استكشاف طاقة الغاز ولأول مرة في هذه الولاية ”يشكل محطة تاريخية هامة بالنسبة للاقتصاد الوطني“، ولم يذكر متى سيبدأ الإنتاج في الحقل.

وقال عرقاب إن شركة الطاقة الحكومية سوناطراك ستجري المزيد من التقييمات لطاقة الحقل الإنتاجية.

وبدأت الجزائر، التي تنتج نحو 135 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، في تجديد عقود التوريد مع عملاء أوروبيين، حيث ينتهي سريان العقود الحالية في نهاية العام الحالي أو أوائل عام 2020.

ويعتمد اقتصاد الجزائر اعتمادًا شديدًا على الغاز والنفط الخام، وصاغت الحكومة مشروع قانون جديدًا للطاقة، يقدم حوافز للمستثمرين في مسعى لجذب الشركات الأجنبية.

وعزف الكثير من المستثمرين الأجانب عن قطاع الطاقة الجزائري خلال السنوات الأخيرة، وعزوا ذلك إلى شروط التعاقد غير الجذابة والبيروقراطية.