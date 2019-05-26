مقتل طفل يقاتل في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق بطرابلس الليبية

أعلنت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام ليبية السبت عن مقتل طفل ليبي كان يقاتل في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق المعترف بها من قبل المجتمع الدولي.

وقالت مصادر حقوقية ليبية لـ “ إرم نيوز“ إن الطفل طه توفيق دياب المتحدر من مدينة زوارة قتل في اشتباكات معسكر النقلية جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت المصادر بأن تجنيد الأطفال والقُصر أثناء النزاعات المسلحة والحروب أو السماح لهم بالقتال ضمن صفوف أي من أطراف النزاع ، يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم.

وحسب شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي على صفحتها بموقع فيسبوك فإن دياب ،أحد عناصر ميليشيا القوة المتحركة زوارة، قتل على بعد أيام من ذكرى ميلاده الثامنة عشرة، فهو من مواليد 2002.

وتناقلت حسابات ليبية صور الطفل القتيل.

مقتل طه توفيق دباب من مدينة زواره قتل اليوم و هو يقاتل مع قوات حكومة الوفاق …. لا حول و لا قوة إلا باللهإنا لله وإنا إليه راجِـعون تم النشر بواسطة ‏الغرفة الخاصه بعمليات طريق المطار‏ في السبت، ٢٥ مايو ٢٠١٩

وشهدت منطقة معسكر النقلية بمحور مطار طرابلس والمناطق المجاورة لها اشتباكات عنيفة يوم الأحد بين وحدات من الجيش الليبي وميليشيات حكومة الوفاق، صد خلالها الجيش هجومًا لمجموعة من الميليشيات من أبرزها لواء الصمود التابع لصلاح بادي والكتيبة 301 التي يقودها عبد السلام زوبي، وكلاهما من مصراته، والقوة المتحركة زوارة وميليشيات أخرى.