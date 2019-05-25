وزير تونسي يتحدث لـ“إرم نيوز“ عن حج اليهود وموقفه من ”التطبيع“ (فيديو)

اعتبر وزير السياحة التونسي، روني الطرابلسي، أنّ موسم حج اليهود بمعبد ”الغريبة“ في مدينة ”جربة“ جنوب البلاد، حقق نجاحًا غير مسبوق، و حول تونس إلى عاصمة للسلام والتعايش بين الأديان، وفق قوله.

و قال روني الطرابلسي، وهو يهودي الديانة، في حوار خاص لـ“إرم نيوز ”، إن أكثر من 5 آلاف شخص زاروا معبد ”الغريبة “ في مدينة جربة، مؤكدًا أن موسم حج اليهود شهد احتفالات كبرى، إضافة إلى تنظيم ”موائد إفطار“ جمعت يهودًا ومسلمين ومسيحيين.

وشدّد الطرابلسي على أن ”احتضان المساحة الفاصلة بين المسجد ومعبد الغريبة، لموائد إفطار حضرها مسلمون ومسيحيون ويهود، بعث برسالة شديدة الأهمية للعالم، مضمونها أن تونس مستعدة أمنيًا لاستقبال كل زوارها، إضافة إلى أن تونس وخاصة مدينة جربة، أصبحت عاصمة السلام والتعايش بين كل الأديان“.

وفيما يتعلّق بما تم ترويجه مؤخرًا من مناصرة روني الطرابلسي للتطبيع مع ”الكيان الصهيوني“، قال الوزير التونسي إن من يروّج هذه الأفكار ”ليس له أي مستوى ولا يريد الخير لتونس ”، على حد تعبيره .

وشدّد الطرابلسي على أنه ”يحظى بمعاملة خاصة من قبل رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إضافة إلى باقي الوزراء“، مؤكدًا أن ”كل الوزراء يضعون اليد في اليد لخدمة مصلحة تونس“.