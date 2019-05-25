المغرب.. توقيف 4 بحوزتهم 11 كيلوغرامًا من الذهب

اعتقلت الشرطة المغربية مساء الجمعة، 4 أشخاص بالدار البيضاء، مغربيين وإسبانيين، بحوزتهم 11 كيلوغرامًا و 700 غرام من الذهب على شكل سبائك، يشتبه في كونها محصلة من نشاط إجرامي.

وأصدرت المديرية العامة للأمن بلاغًا أوضحت من خلاله أن ”عمليات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة مسجلة بالخارج، وبحوزتهم 78 صفيحة من معدن الذهب، كانوا بصدد البحث عن مشترين محتملين لها“.

وقد أحيلت الصفائح إلى مختبر الشرطة لإجراء الاختبارات اللازمة، كما تم فتح تحقيق في مصدر ووجهة السبائك، وكذلك ”رصد كل الأفعال الإجرامية المفترضة المنسوبة للأشخاص المتهمين“، بحسب البلاغ.