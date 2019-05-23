يهود تونس.. عائدون للحج في جربة بعد غياب سنوات (فيديو)

سجّل موسم حج اليهود إلى كنيس ”الغريبة“ بجزيرة جربة، جنوب تونس، حضورًا لافتًا العام الحالي خصوصًا لدى أولئك الذين لم يزوروا بلادهم منذ سنوات، مما دفع السلطات التونسية إلى إطلاق شعار ”سنة الرجوع“.

ورصدت شبكة ”إرم نيوز“ انطباعات عدد من يهود تونس ومشاعرهم، عقب عودتهم إلى بلادهم بعد سنوات.

وقال أحد اليهود التونسيين المغتربين إنه يعود إلى تونس هذا العام بعد غياب دام أكثر من 17 سنة مضيفًا: ”أصوم رمضان وفي نفس الوقت أواكب فعاليات موسم حج (الغريبة)، حيث إنه ”يهودي القلب وتونسي الدم ”.

كما تحدث يهود تونس في تصريحات لموقع ”إرم نيوز“، عن اشتياقهم لبلدهم ولأجواء موسم حج ”الغريبة“ بعد غياب دام سنوات.

وأشارت يمينة ثابت، رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن ما يميّز موسم حج “ الغريبة“ لهذا العام، هو عودة التونسيين اليهود المغتربين لأكثر من 40 عامًا ومشاركتهم فعاليات موسم الحج الذي يعدّ نقطة تلاقٍ بين التونسيين من مختلف الديانات.

ويشكل اليهود في تونس، أكبر الجاليات اليهودية بالمنطقة العربية، ولكن أعدادهم تناقصت بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، حيث يقدر عددهم حاليًا بحوالي 2000 نسمة يقيمون في جربة وتونس العاصمة وبعض المدن الأخرى.

وتحوي جزيرة جربة ”معبد الغريبة“، الكنيس اليهودي الأكبر والأقدم في أفريقيا الذي يعود تاريخه إلى قرابة 2600 سنة، ويقع في منطقة الحارة الصغيرة التي تبعد قرابة 5 كيلومترات عن مركز الجزيرة، بالإضافة إلى 11 كنيسًا موجودًا في منطقة الحارة الكبيرة.

ويعد المعبد اليهودي، أقدم معبد توحيدي في الحوض الغربي للمتوسط، كما يحتوي أقدم نسخة توراة في العالم.