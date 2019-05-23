الجزائر: حلحلة الأزمة الليبية من أولوياتنا

أعلنت الخارجية الجزائرية، الخميس، أنها لا ترى ”بديلًا للحل السياسي لأزمة ليبيا”، بحسب تصريحات الناطق الرسمي باسم الوزارة، عبد العزيز بن علي شريف، على هامش مشاورات ثنائية قام بها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع مسؤولين جزائريين.

وأفاد المتحدث الرسمي للخارجية الجزائرية، أن المحادثات التي توسعت إلى وفدي البلدين خلال زيارة السراج، الخميس، إلى الجزائر قد ”بحثت سبل حل الأزمة الليبية ضمن آلية المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الإخوة الليبيين، ومع كل الفاعلين على المستويين الدولي والجهوي، في محاولة لتجاوز الوضع الحالي“.

وشدد المسؤول الدبلوماسي الجزائري أن بلاده ”لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقبل باستمرار ليبيا في حالة عدم الاستقرار، خاصة تلك التي تنجر عنها تداعيات خطيرة جدًا على الأمن والسلم، ليس فقط على ليبيا وإنما على كافة دول الجوار“.

ونبّه إلى أن ”العمل والمشاورات واللقاءات مستمرة، في سبيل إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا“، مؤكدًا أن بلاده ”حاضرة في المشهد الليبي، وستواصل الجهود للوصول إلى حل يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته ويضمن، أيضًا الأمن والاستقرار في ليبيا وفي كافة المنطقة“.

وبدوره، أشاد فائز السراج، بالدعم الجزائري لحكومة بلاده، مبرزًا أهمية حل الأزمة الليبية بالتشاور مع دول الجوار والمبعوث الأممي إلى ليبيا، معلنًا ”انفتاح“ حكومته على كلا المقترحات للخروج من الوضع المتأزم.

وتسعى الحكومة الجزائرية إلى عقد اجتماع مستعجل لآلية المبادرة الثلاثية برفقة مصر وتونس، لحلحلة الوضع الليبي ووقف التدهور الأمني وتسهيل الحل السياسي، وفق مصادر دبلوماسية.

وتهتم الجزائر في عز أزمتها السياسية المستمرة منذ حراك 22 فبراير/شباط الماضي، بتدهور الوضع الأمني في جارتها ليبيا، حيث تربطهما حدود برية طويلة، ولذلك جرى تعزيز تواجد القوات المسلحة على الجهة الجنوبية للبلاد.