نواب يقتحمون مكتب رئيس برلمان الجزائر لدفعه إلى التنحي (فيديو)

اقتحم نواب من حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر، مكتب رئيس البرلمان معاذ بوشارب، لمنعه من تنظيم اجتماع مع أعضاء الهيئة التنفيذية لمجلس النواب، في خطوة مثيرة.

وقاد رئيس الكتلة النيابية الجديد، خالد بورياح، اليوم الأربعاء، هجومًا على بوشارب لدفعه إلى الرحيل عن الرئاسة واتهامه بالفساد المالي والسياسي منذ تعيينه من طرف شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، لقيادة المؤسسة التشريعية.

نواب يقتحمون مكتب رئيس برلمان الجزائر #معاذ_بوشارب لدفعه إلى التنحي نواب من حزب جبهة التحرير الوطني في #الجزائر يقتحمون مكتب رئيس برلمان الجزائر #معاذ_بوشارب لدفعه إلى التنحي #إرم_نيوز #Algeria #بتنحاو_قاع تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الأربعاء، ٢٢ مايو ٢٠١٩

ويأتي هذا التصعيد بعد أن اتهم نواب الكتلة بوشارب بـ“تجاهله لتعليمات القيادة السياسية الجديدة للحزب“، وقرروا ”تعليق كل نشاطات الهياكل التابعة للمجموعة البرلمانية للحزب في المجلس لغاية انسحابه من منصبه“.

وقالت الكتلة في بيان: ”اجتمع أعضاء مكتب المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، ونواب رئيس المجلس، ورؤساء اللجان الدائمة في المجلس، برئاسة رئيس المجموعة البرلمانية خالد بورياح، وذلك من أجل النظر في مسألة رحيل بوشارب“.

وكان الأمين العام للحزب، محمد جميعي، قال إنه ”وجب على بوشارب أن يجعل المصلحة العليا للوطن والدولة فوق المصلحة الشخصية، والالتزام بكل شجاعة بتنفيذ مطالب الشعب الجزائري، التي تتضمن تغيير رئيس المجلس الشعبي الوطني وباقي رموز النظام“.

وبذلك يكون النواب قطعوا شعرة معاوية مع معاذ بوشارب، الذي جاء قبل أشهر بهذه الطريقة حين اقتحم مكتب سابقه السعيد بوحجة وأجبره على الرحيل برفقة مجموعة من نواب أحزاب التحالف الرئاسي، ومنعوه من دخول البرلمان بعدما أغلقوه بالسلاسل الحديدية في حادثة غير مسبوقة.