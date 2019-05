مغربي يُفجع ولديه بذبح زوجته

View this post on Instagram

اهتزت قرية في ضواحي مدينة ”آزرو“ وسط المغرب، على وقع جريمة قتل بشعة، ذهبت ضحيتها شابة في مقتبل العمر، حيث أقدم زوجها على ذبحها من الوريد إلى الوريد، بسبب خلافات أسرية. . وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المتهم البالغ من العمر 37 عامًا، قام بتسليم نفسه للسلطات الأمنية، مباشرة بعد تنفيذ جريمته. . #إرم_نيوز #قرية #المغرب #ذبح #آزرو #شابة #أخبار #حوادث #جرائم #منوعات #ترند #اكسبلور #لايك #تفاعل #trends #morocco