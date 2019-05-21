تونس تفرج مؤقتًا عن المسؤول الأممي منصف قرطاس

قال متحدث باسم سلطات مكافحة الإرهاب التونسية إن محكمة استئناف أفرجت بشكل مؤقت، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول بالأمم المتحدة بعد احتجازه شهرين في إطار تحقيق أجرته وحدة مكافحة الإرهاب.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت تونس الأسبوع الماضي إلى الإفراج فورا عن منصف قرطاس الذي احتُجز في مطار تونس أواخر مارس/ آذار.

وقال سفيان السليطي، المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس: ”محكمة الاستئناف قررت الإفراج المؤقت عن منصف قرطاس.. والأبحاث ما زالت مستمرة في القضية“.

وذكر مسؤولون أن قرطاس مسجون للاشتباه بحصوله على معلومات وبيانات أمنية متعلقة بمكافحة الإرهاب وكشفها بما يخالف القانون.

وقال السليطي في 30 مارس/ آذار أن قرطاس كان قد سافر دون تكليف من الأمم المتحدة وبجواز سفره التونسي، وهو ما يعني أنه لم يكن متمتعا بحصانة دبلوماسية ويمكن بالتالي اعتقاله.