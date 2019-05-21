طلبة الطب بالمغرب يقاطعون الامتحانات‎

قررت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان بالمغرب، الاستمرار في إضرابها المفتوح، ومقاطعتها للدروس النظرية والتطبيقية و الامتحانات، إلى حين تحقيق ملفها المطلبي، حسب موقع القناة الثانية المغربية.

وصرح حسونة أنس، رئيس مجلس طلبة الطب بالدار البيضاء لموقع “اليوم24″، أن ”التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان عقدت اجتماعات عامة بعموم كليات الطب وطب الأسنان، يوم السبت 18 مايو، تمت خلالها مناقشة العرض الحكومي، الذي تلقته التنسيقية يوم الخميس 16 مايو“.

وأضاف: أن تصويتًا ”خلص لرفض مشروع الاتفاق، بنسبة 91%، لكونه لا يجيب عن انتظارات الطلبة، بل يهدف للالتفاف على مطالبهم المشروعة، ولا يأخذ بعين الاعتبار مقترحات التنسيقية بخصوص مجمل النقاط المتضمنة في الاتفاق“.

وبالمقابل أكد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في معرض رده على سؤال شفوي في جلسة عمومية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن امتحانات طلبة الطب ستجرى في وقتها، ”ومن التحق من الطلبة فمرحبًا به ومن لم يلتحق لا يمكننا أن نفيده بشيء“.

وأشار أن وزارته أجرت عددًا من الحوارات مع الطلبة المذكورين من بينها حوار ترأسه بنفسه، واستجابت لـ16 مطلبًا من الملف المطلبي، فيما اعتبر بقية المطالب غير مشروعة.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، قد عقدتا اجتماعًا مع التنسيقية، أكدتا فيه على“ضرورة استئناف الدراسة بالكليات وتعبئة كل الطاقات من أجل ضمان السير العادي للدراسة بالكليات، وإتمام السنة الجامعية الحالية في أحسن الظروف“.

ويدخل الإضراب المفتوح لطلبة الطب بالمغرب أسبوعه الثامن على التوالي، وأهم مايحتجون ضده: ”القرارات الرامية لخوصصة قطاع التعليم العالي و التكوين الطبي العمومي، وطريقة تنزيل مشروع كليات الطب الخاصة“، حسب زعمهم.