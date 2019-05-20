رئيس الأركان الجزائري يطالب بالإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات

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طالب الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان الجزائري، اليوم الإثنين، بالإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات في البلاد. وقال رئيس الأركان إن إجراء الانتخابات يجنب الوقوع في الفراغ الدستوري، داعيًا إلى التعجيل بتنصيب لجنة مستقلة للانتخابات كضمانة لحماية أصوات المواطنين. وتجاهل قائد الجيش الجزائري دعوات الحوار لحل للأزمة السياسية المستعرة في البلاد منذ بدء…