رئيس الأركان الجزائري يطالب بالإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات

طالب الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان الجزائري، اليوم الإثنين، بالإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات في البلاد.
وقال رئيس الأركان إن إجراء الانتخابات يجنب الوقوع في الفراغ الدستوري، داعيًا إلى التعجيل بتنصيب لجنة مستقلة للانتخابات كضمانة لحماية أصوات المواطنين.
وتجاهل قائد الجيش الجزائري دعوات الحوار لحل للأزمة السياسية المستعرة في البلاد منذ بدء حراك 22 فبراير، وتشبث بإجراء الانتخابات الرئاسية كمخرج للأزمة التي تشهدها البلاد.
واللافت أن قائد الجيش لم يتفاعل مع وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، والحقوقي المخضرم علي يحيى عبد النور، الذين نادوا قبل يومين إلى ”فتح حوار صريح ونزيه مع الحراكيين لإيجاد حل توافقي“ ينهي الأزمة السياسية المستعرة للشهر الثالث توالياً.
وتعد هذه التصريحات تجديدا لموقف سابق للجيش بضرورة تنظيم انتخابات لاختيار خليفة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أقرب وقت دون التطرق لاقتراع الرابع من يوليو القادم والذي دعا إليه الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ويرفضه الشارع.
ومنتصف ليلة الإثنين الثلاثاء تنتهي الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس (المحكمة) الدستوري.
وتقول وزارة الداخلية إن عدد إعلانات الترشح تجاوز الـ80، غير أن القائمة المنشورة أظهرت ان غالبيتهم شخصيات غير معروفة.