الخطوط الليبية تعلن اختطاف أحد طياريها في طرابلس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، مساء الاثنين، اختطاف أحد الطيارين التابعين لها من طرف جماعة مسلحة، من مقر إقامته في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن ”المختطف هو الكابتن طيار نوري الأطرش أحد طياري الشركة، وهو من سكان مدينة بنغازي شرق ليبيا، ويعد من أكفأ الطيارين في القطاع ويتمتع بخلق وسلوك متميز“.

وأفادت الشركة، بأن ”مجموعة مسلحة اقتحمت الفندق الذي يقيم به الأطرش واقتادته من غرفته نحو جهة غير معلومة في وقت كان يرتاح بالفندق مع موظفين من الشركة، استعدادًا للطيران نحو جدة، وتبديل الوردية مع طاقم آخر“.

يشار إلى أن خطف المواطنين من شرق ليبيا تصاعدت وتيرته في الآونة الأخيرة، خصوصا بعد عمليات الجيش الليبي في محيط طرابلس، حيث خطف مواطن من الجبل الأخضر شرق بنغازي، كما اختطف صيادين من مدينة طبرق واحتجزتهما مليشيات في طرابلس.