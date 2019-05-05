حفتر يوجه كلمة لجنوده بعد انتهاء المرحلة الأولى من تحرير طرابلس

وجه القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مساء الأحد، كلمة لضباط وجنود القوات المسلحة الليبية، ألقاها نيابة عنه اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي.

وجاءت الكلمة بعد أن أعلنت غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية انتهاء المرحلة الأولى من تطهير العاصمة، حيث بدأت بتهنئة من المشير حفتر لرجال الجيش الليبي بحلول شهر رمضان المبارك، وذكر فيها الجنود أن شهر رمضان شهد انتصارات كبيرة منها غزوة بدر وفتح مكة، وكذلك حرب أكتوبر 1973.

وأكد حفتر، أن حرب الجيش الليبي ضد الإرهاب في بنغازي ودرنة لم تتوقف خلال هذا الشهر الكريم، مشددًا على ضرورة أن يتحلى الجنود بالقوة والثبات والشدة على العدو، وأن يحافظوا على أرواح المدنيين وممتلكاتهم.

قال حفتر إن شهر رمضان الذي يبدأ في ليبيا الاثنين شهر جهاد.

وأضاف، أنه يجب على الجنود أثناء المعركة أن يتم رصد العدو ومعرفة أماكن تواجده واستعمال عنصر السرعة والمفاجأة وبضرورة المحافظة على ذخائر خصوصا بعد الانتصار في المعارك، كما حذرهم من المكائد التي قد يستعملها العدو.

ونصح جنوده بضرورة التعاون التام والمحافظة على الخطوط والوقت وأخذ في الاعتبار مدى الأسلحة وطبيعة أرض المعركة، كما شدد على أنه في حالة هروب العدو يجب أن تتم مطاردته والقضاء عليه على سلاح الجو متابعة ذلك وتنفيذ ما يتعلق به.