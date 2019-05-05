مكون من 25 سيارة.. سلاح الجو الليبي يقصف رتلًا عسكريًا للمليشيات قرب طرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، أن سلاح الجو الليبي نفذ مساء الأحد، عدة غارات متتالية على تجمعات لمليشيات تابعة لحكومة الوفاق.

وأكدت الشعبة في منشور عبر صفحتها الرسمية بـ“الفيسبوك“، أن ”إحدى الغارات استهدفت رتلًا مكونًا من 25 آلية مزودة برشاشات ومدافع متوسطة“، مضيفة بأن ”هذه القوة كانت متجمعة في منطقة وادي الربيع، بالقرب من مسجد الرحمن“.

وأشارت إلى أن ”الطائرات أصابت الأهداف بدقة بالغة، مخلفة خسائر في الأرواح والآليات والعتاد في صفوف المليشيات“، وفق تعبيرها.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إنه ”إثر هذا القصف تحركت القوات البرية نحو المكان، وتمكنت من استرجاع العديد من الآليات التي كانت على مقربة من مكان قصف الطائرات“.

وكان بيان للمركز الإعلامي لعمليات المنطقة العسكرية الغربية في ليبيا، قد أشار إلى أن غارات السلاح الجوي الليبي خلال يومي الثالث والرابع من مايو الجاري ”أدت إلى تدمير دبابتين، وسيارات مسلحة برشاشات متوسطة م.ط 23 وبرشاش 14 ونصف، ومدافع هاوزر 155″، وحذر البيان ”كافة المليشيات المسلحة التي تعترض قوات الجيش بأنها ستكون هدفًا مباشرًا للسلاح الجوي الليبي“ .