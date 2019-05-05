مسلحون يقتحمون وزارة الخارجية الليبية في طرابلس

أكد مصدر دبلوماسي ليبي، أن مسلحين اقتحموا المبنى الملحق بوزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد.

وبين المصدر، أن المسلحين الذين يتبعون لإحدى الميليشيات اعتقلوا عددًا من الموظفين، وشتموا وهددوا آخرين، بزعم تأييدهم للجيش الوطني الليبي، وعدم قيام الوزارة بما يجب لشجب هجوم الجيش للسيطرة على العاصمة طرابلس.

ويضم المبنى الملحق بالوزارة، مكتب الوزير محمد الطاهر سيالة، وإدارة الشؤون الخارجية.

وسبق أن أبدت قيادات ميليشيات مسلحة، وسياسية متشددة، غضبها من أداء وزارة الخارجية إزاء المعركة التي يشنها الجيش الليبي منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي للسيطرة على طرابلس، معتبرة أنه ”أداء رخو لا يتناسب مع التضحيات التي تقدمها الميليشيات للدفاع عن طرابلس“.