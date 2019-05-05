الجيش الليبي: ضعف الجانب الأمني وراء ”اختراق“ داعش لمدينة سبها

اعتبر آمر إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن ضعف الجانب الأمني تسبب في اختراق عناصر من تنظيم داعش المتشدد لمدينة سبها، واستهداف معسكر للجيش.

وهاجم تنظيم داعش، يوم أمس السبت، معسكر تدريب في مدينة سبها، حيث قام المهاجمون بقتل 9 عناصر من الجيش الوطني الليبي.

وقال المحجوب في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: ”إن ما يحققه الجيش الوطني من نجاحات في الساحل جعل الإرهابيين يبحثون عن أي ثغرة لضرب الأمن في المنطقة الجنوبية“.

وأضاف: ”قيام تنظيم داعش بعمليات في الجنوب لا يعني وجود التنظيم على خط المواجهة مع القوات المسلحة.. إنها مجموعات هاربة وتتحرك في رقعة شاسعة، الأمر الذي يتطلب متابعة واستطلاعًا وعملًا استخباراتيًا وأمنيًا بالدرجة الأولى“.