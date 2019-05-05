تونس تعلن القضاء على 3 عناصر من كتيبة ”جند الخلافة“

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، القضاء على ثلاثة ”إرهابيين“ يتبعون ما يسمى بكتيبة ”جند الخلافة“ الموالية لداعش بمنطقة سيدي علي بن عون من محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد.

وقال بيان لوزارة الداخلية التونسية، إن تصفية العناصر تمت خلال ”عملية أمنية استباقية نفذتها وحدات أمنية، ليلة أمس السبت، بسيدي علي بن عون“.

وأضاف البيان أن الثلاثة: ”من أخطر العناصر التابعة لما يسمى بكتيبة جند الخلافة الموالية لتنظيم داعش، وهم حاتم بن العيد البسدوري (40 سنة) ومحمد بن إبراهيم البسدوري (35 سنة) ومنتصر بن خريف الغزلاني (31 سنة)“.

وأوضحت الداخلية التونسية أنه تم خلال العملية حجز 3 قطع أسلحة وكمية من الذخيرة والمتفجرات وحزامين ناسفين.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الداخلية التونسية إحباط عمليات إرهابية ”يجري التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان المبارك“.