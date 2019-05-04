تونس تعلن مقتل ”إرهابيين“ خلال عملية استباقية في سيدي بو زيد

أعلنت السلطات الأمنية التونسية، مساء السبت عن مقتل“إرهابيين“، خلال عملية أمنية استباقية بمنطقة سيدي علي بن عون، بمحافظة سيدي بوزيد ،وسط البلاد.

و أفاد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، بأنّ القوات المختصة للحرس الوطني، تمكنت بالتنسيق مع القوات الوطنية للبحث في جرائم ”الإرهاب“ التابعة للحرس في تونس، من القضاء على عنصرين ”إرهابيين“ في سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، مشيرا إلى أنّ العملية لا تزال متواصلة.

و تشهد منطقة سيدي علي بن عون، التابعة لمحافظة سيدي بوزيد، منذ مساء السبت، تبادلا لإطلاق النار، ومواجهات بين الأمن وعناصر مسلحة، وفق مصادر إخبارية محلية.

و حسب المصادر ذاتها، فإن العملية الأمنية الإستباقية جاءت بناء على معلومات ”مهمة“ حصلت عليها السلطات الأمنية من العنصر الإرهابي الخطير رائد التواتي الذي اعتقل الأربعاء الماضي.

و أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، عن إحباط مخطط لتنفيذ عمليات إرهابية خلال شهر رمضان.

وقالت الوزارة، في بيان: ”مواصلة للعملية الأمنية التي تم القيام بها بمحافظة القصرين يوم الأربعاء الماضي، والتي أسفرت عن اعتقال العنصر الإرهابي الخطير رائد التواتي، تمكن الأمن التونسي، من الحصول على معطيات على غاية من الأهمية وإحباط عمليات إرهابية يجري التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان المعظم“.

وأضاف البيان أنّ الجهود لا تزال متواصلة لإلقاء القبض على أحد العناصر الخطيرة المرتبطة بالمجموعة المذكورة والذي نجح في الهروب“.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل إضافية، لكن مصدرًا أمنيًا في وزارة الداخلية التونسية، كشف لموقع ”إرم نيوز“، أنّ المخطط يشمل استهداف ”أماكن حسّاسة“، ومقرّات أمنية في العاصمة التونسيّة.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أنّ قوات الأمن التونسية تمكنت من تفكيك شبكة خطيرة كانت تخطط للقيام بتفجيرات خلال شهر رمضان، بعد متابعة متواصلة ودقيقة وتحقيقات أمنية مكثفة، مشددًا على أنّ الوضع ”تحت السيطرة“.