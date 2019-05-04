سلاح الجو الليبي يعلن حصيلة غاراته على قوات الوفاق في طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لعمليات الكرامة التابع للجيش الليبي، حصيلة الغارات التي نفذها على قوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس خلال يومي الثالث والرابع مع الشهر الجاري.

وبحسب بيان مصور بثه الجيش الليبي على صفحته بموقع ”فيسبوك“، فإن ”الإصابات كانت مباشرة ودقيقة في صفوف المليشيات المسلحة“، لافتًا إلى أن ”الضربات الجوية طالت 14 موقعًا تابعًا للمسلحين في كافة المحاور، منها الهضبة وتاجوراء وطريق العزيزية وطريق قصر بن غشير السواني وطريق معسكر اليرموك“.

وأشار البيان، إلى أن ”الضربات أدت إلى تدمير دبابتين، وسيارة مسلحة برشاشات متوسطة م.ط 23 وبرشاش 14 ونصف، ومدافع هاوزر 155″، محذرًا ”كافة المليشيات المسلحة التي تعترض قوات الجيش بأنها ستكون هدفًا مباشرًا للسلاح الجوي الليبي“.