الجزائر.. اعتقال شقيق بوتفليقة وقائدي المخابرات العسكرية السابقين‎

كشفت مصادر جزائرية مطلعة، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع أمرت قوة خاصة باعتقال مديري المخابرات السابقين، الفريق محمد مدين المدعو ”توفيق“ واللواء بشير عثمان طرطاق، ومعهما السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق.

وذكرت المصادر ذاتها لـ“إرم نيوز“، أن توقيف الجنرالين المتقاعدين جاء بأوامر من القضاء العسكري، لغرض التحقيق معهما في قضايا ”التحريض، والتآمر على أمن الدولة، والخيانة العظمى، والتهديد باستعمال العنف ضد المتظاهرين“.

وشددت المصادر، أن هذين المسؤولين السابقين، تحالفا مع ”السعيد“ شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، لعقد اجتماعات ”مشبوهة“ غرضها التخطيط لضرب استقرار البلاد وتمرير مخطط تمديد حكم بوتفليقة لولاية خامسة.

وأبرزت المصادر، أن شقيق بوتفليقة استدعى توفيق وطرطاق، وبحث معهما خططًا لإجهاض الحراك الشعبي المطالب بتنحي رئيس البلاد ورحيل رموز نظامه عن السلطة، وهو ما أزعج قيادة الأركان العامة للجيش الجزائري التي رفضت هذا المسعى، وحذرت آل بوتفليقة من مغبة تنفيذ تهديداتهم بضرب المتظاهرين.