ليبيا.. حكومة الوفاق تعلن مقتل 710 من الموالين لها منذ بدء معركة طرابلس

ليبيا.. حكومة الوفاق تعلن مقتل 710 من الموالين لها منذ بدء معركة طرابلس

المصدر: رويترز

قالت حكومة الوفاق الليبية في طرابلس في بيان اليوم السبت، إن ”710 مقاتلين موالين لها قتلوا منذ بدء معركة السيطرة على العاصمة“.

ودخل الهجوم الذي تشنه قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بهدف السيطرة على طرابلس أسبوعه الخامس.

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