هجوم على مطار سبها والجيش الليبي يطارد المهاجمين

شنت مجموعة مسلحة، فجر السبت، هجومًا على مطار ”سبها“ الدولي الذي يسيطر عليه الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقالت مصادر محلية، إن ”مسلحين يتبعون العقيد حسن موسى التباوي، التابع لحكومة الوفاق، وآمر حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران، وعصابات تشادية، وآخرين يتبعون تنظيم داعش، هاجمت مطار سبها بغرض تخريب المطار ونهبه، وإطلاق سراح محتجزين، كما حدث في مطار تمنهنت، لكن الكتيبة المكلفة بحماية المطار 106، كانت لهم بالمرصاد، واشتبكت معهم وأجبرتهم على الفرار“.

وقال عضو مجلس النواب عن مدينة سبها مصباح أوحيدة، عبر صفحته على ”فيسبوك“، إن“الهجوم الغادر على مدينة سبها من قِبل المعارضة التشادية المتحالفة مع الدواعش الهدف منه تهريب 6 دواعش و40 متهمًا بقضايا قتل عمد، و90 سجينًا في قضايا سرق وحرابة“، مضيفًا أنه ”يتم الآن التعامل مع المرتزقة الإرهابيين“.

ونظمت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوى المساندة والأهالي، عملية مطاردة في الصحراء وراء فلول المهاجمين.

يشار إلى أنه تمت صيانة مطار ”سبها“، بعد توقفه مدة 5 سنوات عن العمل نتيجة التخريب الممنهج من قبل المعارضة التشادية.