الجيش الليبي: إرهابيون يعالجون في المستشفى الإيطالي بمصراتة

أكد الجيش الوطني الليبي الجمعة أن عددا من الإرهابيين المطلوبين دوليا ومحليا يعالجون في المستشفى الميداني الإيطالي بمدينة مصراتة.

وكشف متحدث باسم المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي عن أسماء عدد من هؤلاء الإرهابيين، داعياً وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة إلى مخاطبة السلطات الايطالية ”التي خصصت المستشفى لمكافحة الإرهاب وليس لدعمه“.

وأورد المتحدث أسماء كل من الإرهابيين: محمد عبد الغني المعروف بلقب “ أبو الزبير“ من تنظيم داعش. سعد خضير الشامي- أبو قتادة- من تنظيم خلايا بيت المقدس.عبد الوهاب محمود العسلي- من تنظيم بيت المقدس. أبو الليث من تنظيم قاعدة المغرب العربي . حسن عبد الودود- أبو السياف- من تنظيم داعش.أيمن طاهر الاسكندراني- أبو فاطمة. عبد الله الحسن العراقي- تنظيم داعش الجزائري. سعيد المشغول- ابو البراء- من تنظيم قاعدة المغرب الاسلامي. ابراهيم عاطف خضير – ابو الدهماء – من جيش المرابطين، إضافة إلى إرهابيين تابعين لهشام عشماوي الذي قبض عليه في وقت سابق في مدينة درنة.