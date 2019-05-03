مصر وإيطاليا تدعوان إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية

دعت مصر وإيطاليا، يوم الجمعة، إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، بما يساهم في عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وبحث الجانبان، خلال الاتصال، ”الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، بما يساهم في عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط“.

كما تطرق الاتصال إلى تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، حسب البيان ذاته.