المعارض الموريتاني البارز محمد ولد مولود يقدم ملف ترشحه للرئاسة 

أودع النائب البرلماني، ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض محمد ولد مولود اليوم الجمعة، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في موريتانيا لدى المجلس الدستوري.

وحصل ولد مولود على الوصل رقم أربعة، ليكون بذلك رابع مترشح يودع ملفه حتى الآن بعد وزير الدفاع السابق المدعوم من النظام محمد ولد الغزواني، والوزير الأول السابق سيدي محمد ولد بوبكر، المدعوم من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ”تواصل“ المحسوب على جماعة الإخوان، و النائب البرلماني بيرام ولد أعبيد.

ويحظى ولد مولود بدعم ائتلاف سياسي يضم بالإضافة إلى حزبه، حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يقوده زعيم المعارضة السابق أحمد ولد داداه، وحزب التناوب الديمقراطي، وبعض المنظمات الشبابية.

وسبق لولد مولود أن ترشح للانتخابات الرئاسية، التي شهدتها البلاد عام 2007، ودعم في الشوط الثاني حليفه الحالي أحمد ولد داداه، رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، الذي خسر الانتخابات لاحقًا.

وحسب مقرر صادر عن الرئاسة الموريتانية، فإن على المجلس الدستوري أن يصدر اللائحة المؤقتة للمترشحين للرئاسيات يوم الخميس 9 مايو الجاري، قبل فتح الباب للطعون أمام المترشحين.

وأعلن حتى الآن أكثر من عشرة مرشحين تقدمهم للانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد شهر يونيو المقبل، وسلم أربعة مرشحين حتى الآن ملفاتهم، فيما تعتبر التزكيات العائق الأول أمام بعض المرشحين من خارج الساحة السياسية.