تونس.. إلغاء إضراب عمال شركات نقل المحروقات‎

قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء اليوم الخميس، إلغاء إضراب قطاع نقل البضائع والمحروقات، بعد التوقيع على اتفاق يتضمن الاستجابة لعدد من المطالب المهنية والمادية للقطاع.

وأكد منصف بن رمضان، كاتب عام الجامعة العامة للنقل، التابعة الاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريح صحفي، أنّ الجامعة العامّة للنقل، قررت إلغاء الإضراب الذي كان مقررًا أن يتواصل حتى يوم السبت المقبل، بعد التوصل إلى اتفاق يلبي بعض الحقوق التي تطالب بها.

وشهدت عدة مدن في تونس ، بوقت سابق اليوم الخميس، حالة من الفوضى والشلل العام، بسبب إضراب عمال شركات نقل البضائع والمحروقات عن العمل لمدة 3 أيام، احتجاجًا على عدم الزيادة في أجورهم.

ويطالب عمال قطاع نقل البضائع والمحروقات، بتوقيع اتفاق بشأن قطاع البضائع، وتصنيف نقل المواد الخطرة والمحروقات.