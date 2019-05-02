الجيش الليبي يعلن السيطرة على مناطق جديدة في معركة طرابلس

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الخميس، السيطرة على منطقة ”السبيعة“ بشكل تام، بعد أن خاض الجيش معارك ”طاحنة“ ضد الميليشيات.

وأشارت صفحة شعبة الإعلام الحربي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ إلى أن قوات الجيش اقتحمت بشكل قوي صباح اليوم منطقة ”السبيعة“ بعد أن قامت خلال الأيام الماضية بعدة عمليات خاصة وأخرى نوعية لسحب الميليشيات خارج المناطق الآهلة بالسكان.

وأوضحت الصفحة أن قوات الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في المعدات والأفراد، مشيرة إلى أن مستشفى السبيعة استقبل اليوم 50 جثة لقتلى من عناصر الميليشيات.

وبيّنت شعبة الإعلام الحربي بأن المرحلة نحو مركز العاصمة طرابلس بدأت بعد تحركات اليوم في أكثر من محور.