بن صالح يعزل 3 مسؤولين بارزين في قصر الرئاسة الجزائرية‎

أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي، اليوم الخميس، أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح قرر تنحية ثلاثة مسؤولين بارزين في القصر الرئاسي.

وتابع التلفزيون أن بن صالح أنهى مهام محمد سبايسي، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي هيئة تابعة مباشرة للرئاسة.

وأطيح بمدير المواكب الرسمية والنقل، عبد الكريم آيت عرقوب، إضافة إلى إقالة مدير المنظومات والوسائل المعلوماتية شوهاد بوعبانة.

ويثير بن صالح جدلًا واسعًا منذ جلوسه على كرسي الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من شهر أبريل/ نيسان الماضي، تحت ضغط الثورة الشعبية والمؤسسة العسكرية.

ويعتقد مراقبون أن قرارات بن صالح ستمس لاحقًا التشكيل الحكومي رغم عدم قانونية هذا الإجراء فيما يتعلق بتغيير وزراء الحكومة، لكن استمرار موجة الرفض الشعبي لهم ومنعهم من القيام بنشاطات رسمية، قد يعجل إقالة الحكومة الموروثة عن عهد بوتفليقة.