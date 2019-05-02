أمين عام ”نداء تونس“ يهاجم نجل السبسي ويصفه بـ“الانقلابي“ (فيديو إرم)

اتّهم عبد العزيز القطي، أمين عام حركة ”نداء تونس”، حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي بـ“الانقلاب على الحركة“، مؤكّدًا بأن حزبه لن يتحالف مع حركة النهضة الإسلامية، ومع أي حزب ينضوي معها فكريًا أو أيديولوجيًا.

وشدّد القطي في حوار خاص مع موقع ”إرم نيوز“، على أنّ المعركة في حركة نداء تونس تتمحور أساسًا حول مخرجات مؤتمر انتخابي ديمقراطي، أفرز سفيان طوبال رئيسًا للجنة المركزية، لكن نتج عنه انقلاب على شرعية المؤتمر من قبل حافظ قائد السبسي ومن وصفهم بـ“جرحى انتخابات مؤتمر نداء تونس“ الذي عقد مؤخّرًا.

وعزا القيادي في نداء تونس، ما وصفها بـ“المحاولات الانقلابية“ إلى الحصول على ”مصالح شخصية ضيقة“.

وبين بأنه ”تم تحذير حافظ قائد السبسي ومن معه؛ بسبب عدم احترام مخرجات المؤتمر الانتخابي للحزب، وفق ما تنص عليه الشرعية القانونية للحركة“، مشيرًا إلى توجيه رسالة للرئيس الشرفي للحزب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وذلك للانتصار ”لشرعية مخرجات المؤتمر باعتباره رجل قانون“.

وفيما يتعلّق بمرشّح الحركة للانتخابات الرئاسية المقبلة، أكّد عبد العزيز القطي، أن حركة ”نداء تونس“ سترشح الباجي قائد السبسي للانتخابات الرئاسية القادمة، إذا تم تأكيد اعتزامه الترشح لعهدة ثانية.

أما عن تحالفات الحركة أوضح بأنّ ”نداء تونس“ تتقاسم الأهداف مع الأحزاب الوسطية، وأن التحالفات حاليًا تتجه نحو حركة ”مشروع تونس“، وحزب ”البديل“ التونسي، بانتظار فتح باب التحالف مع باقي الأحزاب ذات المرجعية السياسية والفكرية القريبة من مرجعية الحركة.